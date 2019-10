Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Briefkasten in der Amtsstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 12.10.2019 kam es gegen 17:30 Uhr im Bereich der Amtsstraße in Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten. Der unbekannte Täter trug zur Tatzeit eine blaue Arbeitshose mit weißen Flecken, sowie einen lila-/graufarbenen Pullover. Der Täter beschädigte mithilfe eines Faustschlags den Briefkasten in der Amtsstraße. Es kam zu einem Schaden in Höhe von etwa 50EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Gebäude der OIE

Hauptstraße 189

55743 Idar-Oberstein

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

PK Kraus

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de





