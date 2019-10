Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Omnibus in der Klotzbergstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Wochenende kam es in der Klotzbergstraße, in Höhe der Einfahrt zur Straße "In der Kammer"/Zufahrt "Kammerhof", zu einer Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß abgestellten Kraftomnibus. Unbekannte Täter schlugen im Zeitraum vom 11.10. ab 13:00 Uhr bis zum 13.10.2019 um 18:15 Uhr, ein Seitenfenster im Fahrerbereich des Omnibusses ein. Es kam zwar nicht zum Diebstahl, dennoch entstand durch die Tat ein Schaden in Höhe von geschätzt 300 Euro. Die Polizei sucht nun nach Tatzeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen.

