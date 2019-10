Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfall mit leichtverletzter Motorradfahrerin

Immert (ots)

Am Sonntag, 13.10.2019, befuhr eine 20-jährige Motorradfahrerin gegen 13:10 Uhr in einer Gruppe von insgesamt 7 Motorradfahrern die B327 aus Richtung Thalfang kommend in Richtung Morbach. In einer scharfen Linkskurve kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die angrenzende Schutzplanke. Die junge Frau verletzte sich durch den Sturz leicht. Die B327 musste aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers im Bereich Schalesbach für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, der Rettungshubschrauber mit Notarzt sowie die Einsatzkräfte der Polizei Morbach.

