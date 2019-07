Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in ein Vereinsgebäude

Ochtrup (ots)

Im Vereinsgebäude des FC SW Weiner (Weiner 137) haben sich in der Nacht zum Donnerstag (11.07.2019) ungebetene Gäste aufgehalten. Was die Einbrecher schließlich aus dem Gebäude entwendet haben, konnte noch nicht gesagt werden. Das Gebäude waren am späten Mittwochabend (10.07.2019), gegen 23.30 Uhr, ordnungsgemäß verschlossen worden. Am nächsten Morgen wurden an zwei Fenstern und an der Tür des Kiosks Schäden bemerkt. Die Täter hatten diese gewaltsam geöffnet und sich anschließend im Gebäude nach Diebesgut umgesehen. Wie sich herausstellte, hatten sie sich in allen Räumen aufgehalten. Die Höhe des Sachschadens liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell