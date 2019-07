Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo. Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Steinfurt (ots)

Auf der Mauritiusstraße hat sich am Freitagvormittag (12.07.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Um kurz nach 09.00 Uhr war ein 25-jähriger Autofahrer aus Steinfurt von der Nordwalder Straße nach rechts auf die Mauritiusstraße abgebogen. An der kurz danach folgenden Einmündung mit der Coermannstraße kam es zur Kollision mit einem Fahrradfahrer. Der 59-jährige Zweiradfahrer war aus der vorfahrberechtigten Straße (Rechts vor Links) gekommen. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Auto wird auf 1.000 Euro und der am Fahrrad des Steinfurters auf 100 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell