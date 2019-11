POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Waiblingen: Brand in einer Produktionshalle

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Brand in einer Produktionshalle

Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr wurde die FFW Waiblingen zu einem Brand in einer Textilpflegefirma in der Dieselstraße gerufen. Vor Ort wurde ein offenes Feuer im Produktionsbereich festgestellt. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz vor 21.00 Uhr an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 - 100.000.- Euro. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Die FFW Waiblingen war mit 9 Fahrzeugen und 43 Personen im Einsatz. Das DRK war vorsorglich mit 2 Besatzungen vor Ort.

