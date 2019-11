Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Murrhardt: Spielhalle überfallen

Aalen (ots)

Eine Spielhalle in der Fornsbacher Straße wurde am Mittwochmorgen überfallen. Gegen 7.15 Uhr betraten zwei Männer die Lokalität, bedrohten dort eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Registrierkasse. Danach flüchteten die Männer aus dem Hintereingang in Richtung der Murr. Die beiden Täter waren von schmaler bzw. dünner Figur, ca. 170 - 175 cm groß und etwa 20 Jahre alt. Beide Täter trugen dunkle Hosen sowie eine dunkle Oberbekleidung. Einer der Räuber war mit einer grauen Weste bekleidet. Bei dem Waffenträger konnte zudem ein weiß-rotes Emblem im Brustbereich erkannt werden. Sie sprachen beide in gebrochenem Deutsch.

Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise. Insbesondere von Bedeutung ist, ob im Bereich des Tatorts zur relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Eingehende Hinweise werden unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell