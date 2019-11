POL-AA: Ostalbkreis: Todesfallermittlungen, beschädigter Pkw und ein Auffahrunfall

Polizeipräsidium Aalen

Ostalbkreis: Todesfallermittlungen, beschädigter Pkw und ein Auffahrunfall

Aalen (ots)

Westhausen: Todesfallermittlungen

Am Dienstagmorgen wurde gegen 8.30 Uhr in der Falkenstraße eine 24 Jahre alte Frau schwerstverletzt in ihrer Wohnung aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Versorgung samt Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau noch vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den genaueren Todesumständen aufgenommen. In der Wohnung wurden durch Kriminaltechniker Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Zudem soll eine Obduktion Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Aalen: Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr besprühten Unbekannte den Pkw Skoda eines 25-Jährigen, der auf einem Parkplatz vor der Sporthalle im Biberweg abgestellt war, mit einer harzähnlichen Flüssigkeit. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen-Unterkochen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 28-Jähriger am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr seinen Pkw Kia auf der Heidenheimer Straße anhalten. Ein 67-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Renault auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

