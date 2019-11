Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei - Auffahrunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Eine Tischtennisplatte, die auf dem Spielplatz Am Wiesenbach aufgestellt ist, wurde am Dienstag um kurz vor 18:15 Uhr von bislang unbekannten Tätern mit schwarzer Farbe besprüht. Beim Eintreffen einer Polizeistreife rannten mehrere Jugendlich davon. Zurück blieben die verwendete Spraydose sowie ein rotes Mountainbike der Marke Cube. Der Besitzer kann dieses Mountainbike beim Polizeirevier Crailsheim wieder abholen. Zudem können sich Zeugen der Sachbeschädigung ebenfalls beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 melden.

Ilshofen: Auffahrunfall

An der Kreuzung der Landstraße 1040 zur Landstraße 2218 bei Unterschmerach musste am heutigen Mittwoch um kurz vor 09:15 Uhr ein 49-jähriger Ford-Fahrer anhalten. Eine nachfolgende 26-jährige BMW-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

