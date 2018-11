POL-HS: Einbruch in Büroräume

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Einbrecher drangen in der Nacht zum 21. November (Mittwoch) in ein Gebäude an der Feigengasse ein. Aus den Büroräumen stahlen sie mehrere Elektrogeräte und rissen Kabel heraus, bevor sie unerkannt flüchteten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell