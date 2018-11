POL-HS: Erneuter Trickdiebstahl

Erkelenz (ots) - Am Dienstag (20. November) wurde ein 73-jähriger Erkelenzer an der Aachener Straße von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser hob offenbar einen Ring vom Boden auf und versuchte ihn dem Senior anzustecken. Als dieser fragte, was das solle, bat der Unbekannte ihn um Geld für Essen. Der hilfsbereite Erkelenzer gab ihm aus seinem Portemonnaie einen Geldschein und der Mann entfernte sich. Kurz danach stellte der Senior fest, dass ihm weiteres Bargeld aus seiner Geldbörse fehlte. Der Unbekannte war etwa 55 Jahre alt oder älter, ungefähr 170 Zentimeter groß und hatte eine kräftige bis dicke Figur. Er trug eine verwaschene blau-graue Steppjacke und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Personen, die den Mann gesehen haben bzw. Angaben zu seiner Identität machen können oder ebenfalls von ihm angesprochen wurden, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden unter Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell