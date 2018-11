POL-HS: Tannenbaum und Adventskränze entwendet

Übach-Palenberg/Erkelenz (ots) - Dass die Weihnachtszeit naht, zeichnet sich auch bei den Straftaten ab.

So wurde in Übach-Palenberg von einem Gelände an der Straße Am Wasserturm durch unbekannte Täter in der Nacht zum 20. November (Dienstag) ein Tannenbaum mit Wurzeln und Topf entwendet.

Auch in Erkelenz schlugen Diebe in gleichen Zeitraum zu. Sie stahlen von der Außenwand eines Floristik Geschäftes an der Aachener Straße zwei Adventskränze.

