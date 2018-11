POL-HS: Europaletten gestohlen

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Ein Anwohner der Sittarder Straße hörte am Dienstag, 20. November, gegen 21.55 Uhr verdächtige Geräusche von der Straße. Er bemerkte einen weißen VW Bus und zwei bis drei Personen, die mehrere Europaletten in das Fahrzeug einluden. Die Paletten hatten zuvor auf dem Grundstück eines Getränkemarktes gelegen. Als die Diebe den Zeugen bemerkten, flüchteten sie mit ihrem Fahrzeug in Richtung Johann-Plum-Platz.

