POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Selfkant-Wehr (ots) - Indem sie die Heckscheibe einschlugen, drangen Unbekannte in den Innenraum eines Pkw ein, der an der Straße Kempweg stand. Ob sie etwas entwendeten, ist noch nicht bekannt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 21. November (Mittwoch).

