POL-HS: Brennender Motorroller

Übach-Palenberg (ots) - Ein schwarzer Motorroller brannte am Dienstag (20. November) gegen 20.15 Uhr auf der Kirchstraße aus bislang ungeklärter Ursache. Dem Eigentümer gelang es, die Flammen selbstständig zu löschen. Da das Fahrzeug schon längere Zeit dort stand und der Motor abgekühlt war, könnte es sich um Brandstiftung gehandelt haben. Deshalb bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Feuer in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0.

