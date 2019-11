Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Versuchter Einbruch in Bäckerei.

Lippe (ots)

In der Nacht zu Mittwoch versuchten unbekannte Täter in eine Bäckerei im Kirchweg einzudringen. Sie hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden, gelangten jedoch nicht in das Objekt. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim KK 2 in Detmold unter 05231/6090 zu melden.

