Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 11-Jährige bei Unfall verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwoch, gegen 07:05 Uhr, ereignete sich in der Ahornstraße ein Verkehrsunfall in Folge dessen eine 11-jährige Bad Salzufler Schülerin zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Vermutlich aus Unachtsamkeit betrat die Schülerin die Straße und wurde hier von dem 73-jährigen Fahrer eines Ford Transits angefahren. Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180.

