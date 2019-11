Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Backshop misslingt.

Lippe (ots)

Eine gut gesicherte Aluminiumtür verhinderte, dass Einbrecher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Backshop am Molinder Grasweg eindringen konnten. Die Täter hebelten an der Tür zu dem Shop, der sich innerhalb eines Verbrauchermarktes befindet und verursachten Sachschaden. Die Tür hielt jedoch stand, so dass die Einbrecher nicht in das Gebäude gelangten. Ihre Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell