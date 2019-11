Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Trickbetrüger entwendet Bargeld aus Wohnung

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagvormittag suchte ein bisher unbekannter Mann eine Wohnung in der Rosenstraße auf. Er klingelte dort und gab sich bei der über 90jährigen Wohnungsinhaberin als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aus. Unter dem Vorwand, er wolle die Wohnung auf Einbruchschutz untersuchen, erhielt er von der Geschädigten die Erlaubnis die Wohnung zu betreten. Durch verschiedene Ablenkungsmanöver gelang es dem Täter, einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe zu entwenden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 50 Jahre alt, 180cm groß, schlank, gepflegtes Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch und trug einen Arbeitskittel. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

