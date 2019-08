Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - 3er BMW gestohlen

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag- und Donnerstagabend an der Straße Am Schullenriedengraben ein Auto gestohlen. An dem schwarzen BMW der 3er Serie waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen GT-RC 333 angebracht. Vermutlich ist die hintere, rechte Seitenscheibe beschädigt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 entgegen.

