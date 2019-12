Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, Schulzentrum, Schiller-Oberschule Zeugenaufruf nach Einbruch/Sachbeschädigung

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Rückseite der Schiller-Oberschule Vermutlich in der Nacht zum 28.12.2019 haben unbekannte auf der Gebäuderückseite (Richtung Sportplatz/Mensa/Spielgeräte) der Schule diverse Scheiben an zwei Klassenräumen im Erdgeschoss eingeschlagen und sind auch in einen Klassenraum eingestiegen. Genaue Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Die Schadenshöhe wird auf mind.ca. 3500,00 Euro geschätzt. Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen, die an diesem Abend verdächtige Personen in diesem Bereich gesehen haben, sich zu melden. Jeder kleine Hinweis könnte zur Ermittlung der Täter beitragen. Tel.-Nr.: 005066/9850

