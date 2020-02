Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Ladendiebstahl die Flucht ergriffen (55/0302)

Speyer (ots)

03.02.2020, 16:43 Uhr

Zwei unbekannte jugendliche Diebinnen entwendeten am Montagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße Bekleidung in unbekanntem Wert. Weil sie sich beim Verlassen des Geschäfts auffällig verhielten und ausgebeulte Taschen mitführt, wurden sie von einer Angestellten aufgefordert, diese zu öffnen. Daraufhin warf ein Mädchen dem anderen ihre Tasche zu und rief "Renn weg". Diese rannte mit beiden Taschen aus dem Geschäft, während ihre Begleiterin kurzfristig von der Angestellten festgehalten wurde, ehe sie sich losriss und ebenfalls flüchten konnte. Die beiden Beschuldigten sollen ca. 16 Jahre alt, blond und schlank gewesen sein. Sie konnten durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben / Hinweise zu den beiden Beschuldigten machen können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

