Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche am Leffersweg und an der Tappenbeckstraße +++

Oldenburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Leffersweg erbeuteten unbekannte Täter am Donnerstag Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Im Zeitraum zwischen 7 und 17.30 Uhr kletterten die Einbrecher zunächst auf einen Balkon, schlugen dort eine Fensterscheibe ein und stiegen ins Haus ein. Die Täter durchwühlten dort mehrere Räume und flüchteten anschließend mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. (1420187)

Bereits zwischen Dienstagnachmittag (15 Uhr) und Donnerstagmorgen hebelten Unbekannte die Balkontür zu einer Erdgeschosswohnung in der Tappenbeckstraße auf und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Bisher liegen zum Diebesgut noch keinerlei Angaben vor. (1314620)

Zu beiden Einbruchstaten hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Diese können unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gemeldet werden.

