FW-EN: Wetter - Remise in den Ruhrwiesen in Flammen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die komplette Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 01:14 Uhr zu einem Feuer in den Ruhrwiesen in Oberwengern alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Teil des 20 x 10 m großen Gebäudes in Vollbrand. Teilweise war die Dachhaut bereits durchgebrannt. Im linken Teil der Remise waren ca. 120 Heu-, Stroh- und Silageballen gelagert. Im rechten Teil befand sich ein Freilaufstall für Rinder. Hier hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches 17 Tiere auf, welche sich aber selbstständig, vor Eintreffen der Feuerwehr, auf eine angrenzende Wiese retten konnten. Hier wurden sie anschließend von den Einsatzkräften gesichert. Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr zu Spitzenzeiten sechs C-Rohre und ein B-Rohr ein. Das Wasser für die Löschmaßnahmen wurde sowohl aus dem Hydrantennetz als auch aus einem angrenzenden Bach genommen. Hierzu mussten insgesamt ca. 1.000 Meter Schlauchleitung verlegt werden. Um das Brandgut ablöschen zu können, wurden ein Radlader und ein Bagger eingesetzt. Für die Dauer der Löschmaßnahmen war die angrenzende Güterzugstrecke komplett gesperrt. Durch das zielgerichtete eingreifen konnten Zweidrittel des landwirtschaftlichen Gebäudes gehalten werden. Neben den ehrenamtlichen Kräften der Feuerwehr waren ebenfalls der städtische Rettungsdienst, die Polizei sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort. Der Grundschutz für das Stadtgebiet wurde durch die Löscheinheiten Wengern und Grundschöttel sichergestellt. Der Einsatz konnte nach guten sieben Stunden beendet werden. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle von der Polizei beschlagnahmt.

Aufgrund der starken Rauch- und Geruchsentwicklung wurde gegen zwei Uhr über die Warn-App NINA die Bevölkerung gewarnt. Diese wurde gegen sechs Uhr wieder aufgehoben.

Aufgrund der langen Einsatzdauer wurden die eingesetzten Kräfte an der Einsatzstelle mit Kaffee und Gepäck durch Anwohner versorgt. Ein weiteres großes Dankeschön geht an das Backhaus in Witten, welche innerhalb kürzester Zeit und noch vor den regulären Öffnungszeiten 100 belegte Brötchen liefern konnten.

Gegen 10:00 Uhr wurden weitere Nachlöscharbeiten vor Ort erforderlich. Hierzu rückten erneut die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel an. Mithilfe des Baggers wurde das komplette Brandgut erneut umgeschichtet und mittels Wasser abgelöscht. Nachdem keine weiteren erhöhten Temperaturen mehr feststellbar waren, wurde die Einsatzstelle an den Eigentümer übergeben.

