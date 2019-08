Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Keyless-Entry-Systeme: Für Diebe ein leichtes Spiel

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Nacht zum Mittwoch an einem Auto in der Albert-Einstein-Straße zu schaffen gemacht. Vermutlich war der Wagen nicht abgeschlossen. Das Fahrzeug besitzt ein sogenanntes Keyless-Entry-System. Befindet sich ein Funksender in der Nähe, lässt sich der Wagen ohne Schlüssel öffnen. Ist der Funksender weit genug entfernt, verriegelt sich das Auto von selbst. Im vorliegenden Fall war der Sender offensichtlich nicht weit genug vom Auto weg. Er lag im Haus des geschädigten Fahrzeughalters. Das Auto parkte direkt vor dem Anwesen auf der Straße. Ein leichtes Spiel für Diebe. Sie räumten den Wagen aus. Vermeintlich wertlose Beute warfen sie auf den Gehweg. Die Spur führte durch die Albert-Einstein-Straße. Offensichtlich fanden die Diebe nichts von Nutzen, so dass der Geschädigte alle seine Sachen vollständig wieder einsammeln konnte. |erf

