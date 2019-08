Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mietstreitigkeiten - Kanalabfluss verstopft

Kaiserslautern (ots)

Der Vertreter einer Immobiliengesellschaft aus Kaiserslautern verständigte am Mittwoch die Polizei, um eine Sachbeschädigung an seiner Immobilie in der Rudolf-Breitscheid-Straße zur Anzeige zu bringen. Laut Aussagen des Mannes habe ein 42-jähriger Mieter, gegen den eine Räumungsklage besteht, den Kanalabfluss des Hauses mit Bekleidung verstopft. Der Abfluss war derart verstopft, so dass das Abwasser in die Büroräume einer Firma im Erdgeschoss lief. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf circa 1000 Euro. Bereits zum zweiten Mal kam es zu einem solchen Vorfall. Weitere Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell