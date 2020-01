Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Donnerstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Nach dem ruhigen Jahreswechsel und dem ruhigen Neujahrstag für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde diese am Donnerstag dann gleich zweimal gefordert.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Mittag um 13:33 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Rathenaustraße alarmiert. Eine Anwohnerin aus dem Erdgeschoss hatte das akustische Warnsignal aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnten zunächst von außen keinerlei Anzeichen eines Brandes festgestellt werden. Über die Steckleiter wurde ein Fenster der betroffenen Wohnung schadenfrei geöffnet und die Wohnung begangen. Hierbei konnten zwei Rauchmelder vorgefunden werden, welche ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatten. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer halben Stunde beendet werden.

Der Löschzug III (Wengern / Esborn) und die Drehleiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am Donnerstagabend um 19:31 Uhr zu einem Kaminbrand in der Kirchstraße alarmiert. Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung und Flammenschein aus einem Kamin von einer Gaststätte. Bei Eintreffen des ersten Löschgruppenfahrzeuges an der Einsatzstelle konnte zunächst von außen keine Feststellung gemacht werden. Über den Eigentümer des Gebäudes konnte ein Schlüssel organisiert werden, damit ein gewaltfreier Zutritt ins Gebäude möglich war. Hier wurden die Räumlichkeiten vorsorglich mit einem Messgerät und der Wärmebildkamera kontrolliert. Es konnten allerdings keine erhöhten Werte bzw. Temperaturen festgestellt werden. Nach erneuter Rücksprache mit einem Verantwortlichen für das Gebäude wurde die Gasheizung in dem Objekt abgeschaltet. Da keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren, wurde der Einsatz nach einer guten Stunde beendet. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr war noch der städtische Rettungsdienst vor Ort.

