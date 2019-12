Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschzüge I (Alt-Wetter) und II (Volmarstein / Grundschöttel) wurden am Freitagmorgen um 11:06 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Ruhrstraße alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Im zweiten Obergeschoss hatte ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Da keine weiteren Maßnahmen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte und den Rettungsdienst erforderlich waren, wurde die Einsatzstelle an die Betriebsfeuerwehr übergeben und der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell