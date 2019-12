Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Unbekannte Rauchentwicklung im Ortsteil Volmarstein

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löschzüge I (Alt-Wetter) und II (Volmarstein / Grundschöttel) der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden heute um 14:48 Uhr zu einer unbekannten Rauchentwicklung hinter einem Gebäude in der Hagener Straße alarmiert. Durch die ersten Einsatzkräfte konnte zunächst keine Feststellung vor Ort gemacht werden, sodass alle weiteren Fahrzeuge auf der Hagener Straße in Bereitstellung gingen. Auch eine erneute Rückfrage bei dem Anrufer führte nicht zu der genauen Einsatzadresse, sodass das vorsorglich die Hagener Straße, Volmarsteiner Straße, Bachstraße und die Oberwengerner Straße komplett kontrolliert wurden. Als auch in den Bereichen keine Feststellung gemacht werden konnte, wurde der komplette Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei abgebrochen. Nach der Ankunft im Gerätehaus konnte der Einsatz nach guten 45 Minuten beendet werden.

