FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Dienstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstag, 03.12.2019 um 09:58 Uhr zu einer Brandnachschau in der Wasserstraße alarmiert. Hier waren aus ungeklärter Ursache mehrere Jacken in Brand geraten. Das Feuer war allerdings schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Feuerlöscher gelöscht worden. Der komplette Bereich wurde vorsorglich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und der betroffene Bereich anschließend an einen Verantwortlichen übergeben. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Die Löschgruppe Volmarstein und der Tagesdienst wurden um 11:49 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Bachstraße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit mehreren Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach einer guten halben Stunde beendet werden.

Der Löschzug III (Wengern / Esborn) wurde am Abend um 22:09 Uhr zu einem Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Osterfeldstraße alarmiert. Durch die ersten Einsatzkräfte wurden Messungen im Treppenhaus durchgeführt. Hierbei zeigten die Messgeräte keinerlei erhöhte Werte an. Durch das zuständige Energieversorgungsunternehmen, AVU, wurden ebenfalls Messungen durchgeführt, aber auch hier konnten keinerlei erhöhte Werte oder ähnliches festgestellt werden, sodass dieser Einsatz nach guten eineinhalb Stunden abgebrochen werden konnte. Neben den ehrenamtlichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren noch der städtische Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

