Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm im Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug Alt-Wetter und die Löschgruppe Grundschöttel wurden am Donnerstag, 05.12.2019 um 13:14 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Ruhrstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte auch schnell Entwarnung gegeben werden. Nach Mitteilung des Pförtners wurden bei Bauarbeiten auf dem Werksgelände ein Kabel durchtrennt, welches eine Unterverteilung der Brandmeldeanlage versorgte. Der Bereich wurde vorsorglich, im Beisein der Betriebsfeuerwehr, kontrolliert. Hier konnte allerdings keine Feststellung gemacht werden, sodass die Brandmeldeanlage zurückgestellt werden konnte und die Einsatzkräfte den Einsatz nach einer guten halben Stunde beenden konnten. Neben der Feuerwehr waren noch Kräfte der örtlichen Polizei und des Rettungsdienstes vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell