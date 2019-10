Polizei Hagen

POL-HA: Frau bringt Welpen zur Wache

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Am Montag, 28. Oktober, brachte eine 22-Jährige einen Welpen gegen 19:30 Uhr in die Polizeiwache Innenstadt. Die Frau hatte den etwa sieben Monate alten Hund in der Wehringhauser Straße gefunden. Der weiß-schwarze Border-Collie hat einen Hüftschaden und wurde bis zum Eintreffen eines Tierschützers betreut und durch die Beamten versorgt. Er ist nicht gechipt und wurde zur Behandlung in eine Tierklinik gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell