POL-HA: Mann auf Supermarktparkplatz leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, 28. Oktober, ereignete sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Wehringhauser Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete ein 45-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf seine Lebensgefährtin. Ein Pkw sei sehr dicht an dem Lüdenscheider vorbeigefahren und im weiteren Verlauf über den Fuß gerollt. Der VW sei anschließend davongefahren. Die Polizei konnte den 45-jährigen Fahrer des Pkw ausfindig machen. Dieser gab an, dass der Verletzte einen alkoholisierten Eindruck auf ihn gemacht habe und anschließend leicht gegen seinen Pkw gelaufen sei. Er habe aber nicht bemerkt, dem Mann über den Fuß gefahren zu sein. Der Lüdenscheider wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Er stimmt einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, der einen Wert von rund 0,5 Promille ergab. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

