Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Unterstützung für den Rettungsdienst am ersten Weihnachtstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Drehleiter der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am ersten Weihnachtstag um 07:44 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Wilhelmstraße alarmiert. Vor Ort musste eine Person schonend aus der Wohnung zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Dieses erfolgte mit einer speziellen Halterung über den Korb der Drehleiter. Nachdem der Patient dem Rettungsdienst übergeben werden konnte, konnte der Einsatz nach guten 45 Minuten am Gerätehaus beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell