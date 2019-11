Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Mit PKW in Graben gerutscht und geflüchtet

Beschuldigten mit 1,45 Promille festgestellt

Am Montag, den 25. November 2019, ist ein PKW in Tornesch in einen Graben gerutscht. Nachdem der Fahrer zu Fuß vom Unfallort geflüchtet ist, trafen Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung den alkoholisierten Fahrzeughalter an.

Gegen 20:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass in der Straße Kanaldamm ein Toyota im Graben liegt. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Uetersen überprüfte den Unfallort. Personen waren vor Ort nicht mehr anwesend. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung trafen die Beamten den 43-jährigen Halter des Toyota in der Ahrenloher Straße an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Tornescher ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille.

Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An dem Toyota entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 500 Euro.

