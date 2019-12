Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Sportheim in Kreuzau

Kreuzau (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstag 17:30 Uhr gelangten unbekannter Täter in ein Sportheim in Kreuzau-Thum. Als der Vorsitzende des dort eingemieteten Vereins am Donnerstag das Sportheim betrat, fand er sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt vor. Laut seinen Aussagen wurden Süßigkeiten und Arbeitsmaterialien entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02421 / 949 6425 zu jeder Zeit entgegen.

