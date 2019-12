Polizei Düren

POL-DN: Unfallflucht: Zeuge gesucht!

Am Donnerstag kam es gegen 10:55 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem der Unfallverursacher einfach davon fuhr. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ein 71-jähriger Autofahrer aus Wipperfürth war auf der Bonner Straße in Fahrtrichtung Stürtzstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Oberstraße musste der Mann verkehrsbedingt abbremsen. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf. Noch bevor der Mann aus Wipperfürth aussteigen konnte, bog der Unfallverursacher über den Rechtsabbiegerstreifen in Richtung Oberstraße ab. Der Zeuge gab dem Geschädigten gegenüber an, den Unfallhergang gesehen zu haben, wegen eines privaten Termins konnte er aber nicht warten. Der unbekannte Zeuge erkannte auch den Flüchtigen wieder, als dieser zu Fuß aus Richtung Oberstraße in Richtung der Unfallstelle kam. Als dieser bemerkte, dass der Geschädigte noch vor Ort war, drehte er sich um und ging zügig weg. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Jaguar. Der Fahrer war Anfang bis Mitte 20, hatte helle Haare und trug Brille und Bart.

Der Zeuge, der den Unfall beobachtete, wird gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-5214 in Verbindung zu setzen. Dort werden auch Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer entgegen genommen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

