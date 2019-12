Polizei Düren

POL-DN: Hoher Sachschaden nach Brand

Niederzier (ots)

Ein Brand in einem Keller eines Einfamilienhauses in der Hochstedenstraße beschäftigte am Mittwoch Feuerwehr und Polizei.

Gegen 20:30 Uhr kamen die Bewohner nach Hause. Beim Öffnen der Tür schlug ihnen starker Rauch entgegen, sodass sie die Feuerwehr alarmierten. Zur Brandzeit befanden sich keine Personen im Haus. Diese hatten um 18:00 Uhr die Örtlichkeit verlassen. Die eigentlichen Flammen hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Allerdings richtete der Rauch erheblichen Schaden im gesamten Haus an. Er dürfte bei circa 100000 Euro liegen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben als Brandursache einen technischen Defekt in einem der Kellerräume ausgemacht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell