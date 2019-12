Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der Kreuzung

Vettweiß (ots)

Zwei Menschen wurden am Mittwochnachmittag schwer, eine Person wurde leicht verletzt, als es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam.

Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 67 Jahre alter Autofahrer aus Düren die L 264. Er kam aus Richtung Zülpich und war in Fahrtrichtung Kelz unterwegs. Als er den Kreuzungsbereich mit der L 33 (Verlängerung der Gereonstraße) passierte, fuhr aus seiner Sicht von links ein Fahrzeug in die Kreuzung ein. An dessen Steuer saß ein 46-Jähriger aus Mühlheim an der Ruhr. Er sowie seine im Wagen mitfahrenden Beifahrer gaben später an, zunächst an der Haltelinie des Stoppzeichens gehalten und anschließend die Fahrt fortgesetzt zu haben. Der Fahrer habe den von rechts herannahenden und vorfahrtberechtigten Wagen des Düreners zwar wahrgenommen, vermutlich dessen Geschwindigkeit jedoch falsch eingeschätzt.

Es kam zur Kollision der beiden Autos, bei der der Dürener schwer verletzt wurde. Er sowie ein 43 Jahre alter Mitfahrer des Unfallverursachers wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der andere Mitfahrer, 49 Jahre alt, wurde leicht verletzt, der Fahrer selbst blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten später abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 7000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell