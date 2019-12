Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer schwer verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kölnstraße wurde am Dienstag ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Gegen 14:55 Uhr verließ eine 64-jährige Autofahrerin aus Hürth einen Parkplatz an der Kölnstraße und bog nach links in Richtung Friedrich-Ebert-Platz ab. Zur gleichen Zeit war ein 36-jähriger Motorradfahrer aus Düren auf der Kölnstraße stadteinwärts unterwegs. Nach Angaben der Autofahrerin fuhr diese langsam auf die Fahrbahn. Die Sicht ist an dieser Stelle durch parkende Fahrzeuge eingeschränkt. Dabei nahm die den heranfahrenden Kradfahrer offensichtlich nicht wahr. Dieser musste eine Bremsung einleiten, wodurch er zu Fall kam. Er rutschte samt Maschine in den Wagen der 64-Jährigen. Während die Frau unverletzt blieb, wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 14000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kölnstraße zwischen dem Friedrich-Ebert-Platz und der Moltkestraße zeitweise gesperrt.

