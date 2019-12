Polizei Düren

POL-DN: Tresor gestohlen

Kreuzau (ots)

Aus dem Container der Deutschen Post in Drove wurde durch bislang unbekannte Täter ein Tresor gestohlen.

In der Zeit zwischen Dienstagvormittag, 11:15 Uhr, und Mittwochmorgen, 08:50 Uhr, drangen Unbekannte in den Container an der Grundschule in Drove ein. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten den im Container befindlichen Tresor. Hierfür nutzten sie der bisherigen Spurenauswertung zufolge eine Sackkarre, mit der sie den Wertschrank in ein nahe gelegenes Waldstück transportierten. Dort öffneten sie den Behälter; ob sie tatsächlich etwas daraus entnehmen konnten steht bislang nicht fest.

Eine Mitarbeiterin der Deutschen Post hatte am Morgen den Einbruch bemerkt, ein Spaziergänger kurze Zeit später den Fund des Tresors gemeldet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Tatorten. Wer die Ermittlungen mit Hinweisen auf verdächtige Beobachtungen unterstützen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen

