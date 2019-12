POL-DN: Körperverletzung beim Gassigehen

Polizei Düren

Ein 47-jähriger Merzenicher musste sich am Mittwoch in ärztliche Behandlung begeben, nachdem er von einem bislang Unbekannten verletzt worden war.

Nach Angaben des Mannes war er gegen 16:30 Uhr mit seinen beiden Hunden auf einem Feldweg in Verlängerung der Straße "Am Molder" (Girbelsrath) unterwegs. Seine beiden Hunde liefen dabei ohne Leine. Ihm entgegen kamen ein Mann und eine Frau, die ebenfalls zwei Hunde mitführten. Diese Hunde waren angeleint. Die freilaufenden Hunde liefen zu ihren Artgenossen, was dem Pärchen nicht gefiel. Sie forderten den Mann auf, seine Hunde anzuleinen. Dies tat der 47-Jährige auch. Als er sich bückte, um die Leinen anzulegen, wurde er von dem Mann ins Gesicht getreten. Als er sich aufrichtete, schlug der Unbekannte ihn noch mehrmals ins Gesicht. Nach den Schlägen entfernte sich das Pärchen samt seiner Mischlingshunde in Richtung Binsfelder Straße in Girbelsrath. Zur Beschreibung des Mannes konnte der Geschädigte angeben, dass dieser circa 50 Jahre alt und etwa 170 bis 180 cm groß war. Er hatte eine normale Statur, war schlank und trug eine Brille. Seine Begleiterin war circa 170 cm groß, schlank und hatte schulterlange braune Haare.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

