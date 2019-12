Polizei Düren

POL-DN: Ein Raub, der keiner war

Düren (ots)

Im Juli zeigten zwei junge Männer ein Raubdelikt an. Mehrere Unbekannte hätten sie damals im Burgauer Wald überfallen. Umfangreiche Ermittlungen klärten den Sachverhalt nun auf und werfen ein anderes Licht auf die Beteiligten.

Am 22.07.2019 waren zwei damals 21 Jahre alte Männer im Burgauer Wald unterwegs, als sie von einer Gruppe von sechs Fremden angegriffen wurden - so jedenfalls ihre Aussage, als sie den Vorfall der Polizei meldeten. Diese leitete Ermittlungen ein und fahndete nach den Flüchtigen, unter anderem auch mit einer Pressemeldung (siehe Meldung vom 23.07.2019 "Im Burgauer Wald überfallen - Zeugen gesucht").

Zahlreiche Vernehmungen, Durchsuchungen und weitere kriminalistische Ermittlungsarbeit lieferten in den vergangenen Monaten Hinweise darauf, dass es sich bei dem Aufeinandertreffen der Beteiligten im Wald um einen Drogendeal gehandelt hatte, der offenbar aus dem Ruder gelaufen war. Als Hintermann des Geschäfts wurde ein 27 Jahre alter Dürener identifiziert, in dessen Wohnung bei einer Durchsuchung eine größere Menge Betäubungsmittel sowie zahlreiche Waffen aufgefunden wurden. Gegen den Mann, der sich zwischenzeitlich im Ausland aufhielt, wurde ein Haftbefehl erlassen. Nun konnte der Gesuchte bei seiner Einreise nach Deutschland an der deutsch-niederländischen Grenze in Aachen festgenommen werden.

