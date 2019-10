PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 27.10.2019

Limburg (ots)

--Unfall mit verletzter Rollerfahrerin-- Am heutigen Sonntag, gegen 11.15 Uhr, stürzte auf der L 3448 zwischen Dehrn und Eschhofen eine 29-jährige Rollerfahrerin; es war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Sie kam in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte in den Straßengraben. Die Frau aus Paderborn wurde verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

