Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 53-jähriger Fahrradfahrer wurde am Samstag, 21. September, gegen 11.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Soester Straße leicht verletzt. Er befuhr zum Unfallzeit den Radweg in Richtung Ostenallee. Die zweite Unfallbeteiligte, eine 77-jährige Autofahrerin aus Hamm, befuhr wiederum mit ihrem Ford die Soester Straße in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Als die Fahrzeugführerin im Einmündungsbereich zur Alten Soester Straße nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radler aus Hamm. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 450 Euro. (as)

