POL-PDMT: Langenhahn - Pritschenwagen fährt in den Kreisel und verursacht langen Rückstau

Langenhahn (ots) - Am Donnerstag, den 06.12.2018, gegen 14.00h kam auf der B255 in der Ortschaft Langenhahn im dortigen Verkehrskreisel ein Transporter nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Findling, welcher in dem Kreisel aufgestellt war. Durch den Anprall wurde der Findling auf die Straße geschoben und am Unfallfahrzeug liefen Betriebsstoffe aus. Der Transporter wurde hierbei erheblich beschädigt. Durch den Findling und die anschließenden Aufräumarbeiten kam es auf der B255 in beide Fahrtrichtungen zu erheblichem Rückstau. Gegen 17.00 Uhr war die B255 wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar.

