Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Dierdorf (ots)

Im Rahmen der Streife fiel den Polizeibeamten am frühen Samstag um 00:30 Uhr eine dunkel gekleidete Person auf, die zu Fuß in der Königsberger Straße (Industriegebiet) in Dierdorf unterwegs war. Bei der Personenkontrolle konnten eine kleine Tasche mit Betäubungsmittel und Konsumutensilien aufgefunden werden. Gegen den 40 - jährigen Beschuldigten wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Betäubungsmittel und die Utensilien sind polizeilich sichergestellt worden.

