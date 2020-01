Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in die Räumlichkeiten des Deutschen Kinderschutzbundes

Betzdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag, den 02.01.2020 auf Freitag, den 03.01.2020 sind bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Deutschen Kinderschutzbundes in der Viktoriastraße in Betzdorf eingebrochen. Hierzu sind die Täter durch ein Kellerfenster eines Lichtschachtes in das Objekt eingestiegen und durchsuchten dort sämtliche Räume. Es wurden zwei Innentüre sowie das Einstiegsfenster beschädigt. Der vorläufige Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

