Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerem Sachschaden

Kirchen (ots)

Als am Donnerstag, den 01.01.2020, ein Lkw gegen 06:10 Uhr, die Jungenthaler Straße in Kirchen in Richtung Wehbach befuhr, geriet er im Bereich einer Linkskurve infolge Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Unterstand einer Bushaltestelle. Am Lkw und der Überdachung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 EUR. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit.

