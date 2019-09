Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand einer Gartenlaube- Hund verbrannt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der Nacht von Samstag, 07.09.2019, auf Sonntag, 08.09.2019, geriet gegen 00:30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache eine Gartenlaube in der Kleingartenkolonie "Gartenfreunde Rosenhang" in der Goslarschen Landstraße in Hildesheim in Brand. Dabei verendete ein Hund in der Laube.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 69-jähriger Mann, der in der Gartenlaube schlief, durch ein Knistern wach und bemerkte, dass ein Feuer in seiner Laube ausgebrochen war. Er eilte nach draußen und ließ seinen Hund in der Laube zurück. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Hildesheim und der Freiwilligen Feuerwehr Achtum löschten den Brand, konnten jedoch den mittelgroßen Hund nicht mehr retten.

Die Brandermittler des 1. Fachkommissariats haben die Ermittlungen übernommen.

